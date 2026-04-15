Zudem war die Produktion zu Beginn des Jahres deutlich schwächer geschrumpft als zunächst ermittelt. Eurostat hat die erste Schätzung nach oben revidiert, sodass sich ein Rückgang um 0,8 Prozent ergibt, nachdem zunächst ein Produktionsdämpfer um 1,5 Prozent ermittelt worden war.