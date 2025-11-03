Mit Blick auf die grössten Länder der Eurozone verbesserte sich die Stimmung in den italienischen Industriebetrieben deutlich stärker als erwartet. Hier liegt der entsprechende Subindex nur noch minimal unter der Expansionsschwelle. Auch die Daten für Spanien überraschten positiv; für dieses Land signalisiert der Indexwert nun ein etwas höheres Wachstum als noch im September. In Frankreich wurde eine erste Schätzung zwar unerwartet nach oben korrigiert, doch der Wert liegt immer noch ein Stück weit unter der Expansionsschwelle.