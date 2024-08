Cyrus de la Rubia, Chefökonom vom S&P-Partner Hamburg Commercial Bank, schrieb: «Der mehr oder weniger einhellige Konsens, in der zweiten Jahreshälfte werde die Erholung in der Eurozone etwas an Fahrt gewinnen, wird durch die Daten für das verarbeitende Gewerbe hart auf die Probe gestellt.» Am Beginn des Jahres habe es noch so ausgesehen, als würde der Sektor den tiefen Produktionseinbruch der vorangegangenen Monate allmählich hinter sich lassen.