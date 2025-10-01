«In der Eurozone wird den siebten Monat in Folge mehr produziert als im jeweiligen Vormonat, aber es ist ein zähes Fortkommen», kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. «Vor allem fehlt die Perspektive, dass es in absehbarer Zeit wesentlich schwungvoller zugeht, denn die Auftragseingänge sind zuletzt wieder leicht gesunken und stagnierten im Frühjahr und Sommer mehr oder weniger.» Entsprechend hätten die Unternehmen den Abbau von Personal und auch von Lagerbeständen fortgesetzt.