Die Erwartungen einer Leitzinssenkung durch die EZB an diesem Donnerstag wurden durch die Daten noch bestärkt. «Nachdem die Inflationsrate das EZB-Ziel erreicht hat, besteht nun kein Zweifel mehr an einer weiteren Senkung des Einlagensatzes um 25 Basispunkte auf dann 2,0 Prozent durch die Zentralbank», schreibt Stamer. Dies folge auch daraus, dass die bisherige Inflationsprognose der EZB für dieses Jahr noch recht hoch liege. Die Notenbank sei also in der komfortablen Lage, ihre Prognosen senken zu können. Am Jahresende erwartet die Commerzbank einen Einlagensatz von 1,75 Prozent./jsl/jkr/stw