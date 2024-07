Die Inflation in der Eurozone ist im Juni leicht gesunken. Die Inflationsrate fiel von 2,6 Prozent im Mai auf 2,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung bekannt gab. Damit wurde eine erste Erhebung wie erwartet bestätigt. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent.