In der Eurozone hat sich die Inflation Ende des vergangenen Jahres dank gefallener Energiekosten abgeschwächt. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. An den Finanzmärkten war dieser Rückgang erwartet worden. Im November hatte die Jahresrate noch bei 2,1 Prozent gelegen.