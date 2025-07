Dabei dürfte auch die Unsicherheit rund um die Folgen der Handelsstreitigkeiten mit der USA eine Rolle spielen. US-Präsident Donald Trump hat der Europäischen Union mit Zöllen in Höhe von 30 Prozent gedroht, die am 1. August in Kraft treten sollen. Die EU hat zwar ein Paket mit Gegenmassnahmen in Aussicht gestellt, will aber zunächst noch verhandeln. Zölle können auf die Verbraucherpreise durchschlagen./jsl/jkr/stk