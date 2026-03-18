In der Eurozone ist die Inflation im Februar wie erwartet gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im Januar hatte die Inflationsrate bei 1,7 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat legten die Preise um 0,6 Prozent zu und damit etwas schwächer als zunächst gemeldet.