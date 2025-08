In Deutschland hat die Inflationsrate (laut europäischen Verbraucherpreisindex HVPI) mit 1,8 Prozent etwas unter dem Niveau der Eurozone gelegen. Besonders niedrig war die Inflationsrate in Frankreich, wo sie bei 0,9 Prozent lag. In Italien betrug die Inflation 1,7 Prozent und in Spanien 2,7 Prozent.