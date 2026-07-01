«Die Inflation ist erstmals seit Ausbruch des Iran Kriegs gefallen - vor allem wegen des jüngsten Rückgangs des Ölpreises», kommentierte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. «Aber Trumps Iran-Deal kann den vorherigen Ölpreisschub nicht ungeschehen machen, den die Unternehmen in den kommenden Monaten teilweise an die Verbraucher weitergeben werden.» Krämer erwartet daher, dass die Inflation weiter um knapp drei Prozent schwanken dürfte. «Die EZB sollte ihre Leitzinsen nach der Sommerpause noch einmal anheben - zumal immer mehr Verbraucher EZB-Umfragen zufolge langfristig mit einer Inflation über dem Ziel von 2 Prozent rechnen.» Im Juni hatte die EZB den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben.