«Trotz dieser kleineren Veränderungen hat sich die Inflationslage nicht verändert», kommentierte Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen. «Die Inflationsrate liegt nahe dem EZB-Ziel von 2 Prozent, und der zuletzt langsamere Anstieg der Löhne spricht dafür, dass der leichte Anstieg der Teuerungsrate bei Dienstleistungen nicht das Ende, sondern nur eine Unterbrechung ihres Abwärtstrends bedeutet.» Die Commerzbank erwartet, dass die Inflationsrate sich in den kommenden Monaten weiter der 2-Prozent-Linie nähern wird.