Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung bestätigt.
Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden, stieg um 0,1 Prozentpunkte auf revidierte 2,4 Prozent. In einer ersten Schätzung war noch ein unveränderter Wert von 2,3 Prozent ermittelt worden.
Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Notenbank hat den Leitzins zuletzt nicht verändert./jsl/jkr/stk
(AWP)