Die Inflationsentwicklung in den Mitgliedsländern war unterschiedlich. In Deutschland und Spanien ist die Inflation höher als in der Eurozone insgesamt und liegt merklich über dem Inflationsziel der Europäische Zentralbank (EZB) von zwei Prozent. In Frankreich stieg sie nur leicht auf 1,8 Prozent. In Italien ging sie sogar zurück und fiel auf 1,4 Prozent.