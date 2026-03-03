Gestützt wurde die Inflationsentwicklung von gestiegenen Preisen im Dienstleistungssektor. Diese legten um 3,4 Prozent im Jahresvergleich zu - nach 3,2 Prozent im Vormonat. Die Preise für Lebens- und Genussmittel kletterten wie schon im Vormonat um 2,6 Prozent. Die Energiepreise haben die Entwicklung weniger gedämpft als zuvor. Diese sanken im Jahresvergleich um 3,2 Prozent. Im Vormonat hatte der Rückgang noch bei 4,0 Prozent gelegen. «Bereits in den letzten beiden Monaten hatten die Spannungen zwischen den USA und dem Iran den Ölpreis deutlich steigen lassen», erklärt Vincent Stamer, Volkswirt bei der Commerzbank die Entwicklung.