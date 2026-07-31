Die Inflation in der Eurozone ist im Juli nach dem Rückgang im Vormonat wieder gestiegen. Vor allem die wieder höheren Energiepreise sind der Treiber. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsraten bei 2,8 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Anstieg der Rate im Schnitt erwartet.