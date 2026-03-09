«Dies stellt den jüngsten Aufschwung in der EU erheblich infrage», kommentierte Sentix und verweist auf den Ausbruch des Iran-Kriegs. «Alle Weltregionen spüren eine Belastung, sowohl in der Lagebewertung, aber noch mehr in der Konjunkturaussichten.» Nachdem sich die Konjunkturstimmung in Deutschland in den vergangenen Monaten verbessert hatte, erfährt die Entwicklung im März einen spürbaren Dämpfer. In Deutschland verbesserte zwar die Bewertung der aktuellen Lage auf einem niedrigen Niveau ein wenig. Deutlich gesunken sind die Erwartungen./jsl/jkr/nas