Der Stimmungsindikator rutschte weiter unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. Der Stimmungsdämpfer kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt eine Stagnation auf 48,8 Punkten erwartet.
Sowohl in den Industriebetrieben als auch in den Firmen des Dienstleistungssektors hat sich die Stimmung eingetrübt. Im Verarbeitenden Gewerbe bleibt der Stimmungsindikator über der Expansionsschwelle, während er bei den Dienstleistern tiefer unter die Schwelle rutschte./jkr/jsl/stk
(AWP)