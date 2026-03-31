«Die Inflationsrate vom März entspricht allerdings am ehesten dem milden Szenario der EZB, in dem die Inflation im Euroraum im zweiten Quartal nur knapp über die Marke von 3 Prozent klettert», kommentierte Vincent Stamer, Volkswirt bei der Commerzbank. «Das spricht aktuell gegen mehrfache Zinserhöhungen durch die Zentralbank, wie sie derzeit vom Markt erwartet werden.» Die Commerzbank geht davon aus, dass die EZB nur einmal im April die Leitzinsen anhebt oder zumindest einen Schritt für den Juni andeutet./jsl/jkr/jha/