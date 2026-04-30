Entscheidend wird sein, welche Signale EZB-Präsidentin Christine Lagarde geben wird. «In der Haut von Christine Lagarde möchte man derzeit nicht stecken», sagte Gitzel. «Einerseits muss sie signalisieren, dass die Notenbank die gestiegenen Teuerungsraten ernst nimmt. Andererseits darf die Notenbankpräsidentin die mit den hohen Energiepreisen einhergehenden konjunkturellen Risiken nicht unter den Teppich kehren.» An den Finanzmärkten werden bis zum Jahresende drei Leitzinserhöhungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte erwartet./jsl/jkr/stk