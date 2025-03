Die Ankündigungen von milliardenschweren Investitionsprogrammen für Rüstung und Infrastruktur haben für eine deutliche Verbesserung der Konjunkturerwartungen von Anlegern gesorgt. Der Sentix-Konjuniturindex für die Eurozone ist im März deutlich stärker als erwartet gestiegen. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator kletterte um 9,8 Punkte auf minus 2,9 Punkte, hiess es in einer am Montag in Limburg veröffentlichten Mitteilung.