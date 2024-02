In der Eurozone hat sich der Rückgang der Erzeugerpreise beschleunigt. Im Dezember fielen sie um 10,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 10,5 Prozent erwartet. Im November waren die Erzeugerpreise um 8,8 Prozent gesunken.

05.02.2024 11:03