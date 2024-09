In der Eurozone hat sich der Rückgang der Erzeugerpreise im Juli erneut abgeschwächt. Die Preise sanken gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 2,5 Prozent erwartet. Im Juni waren die Erzeugerpreise um 3,3 Prozent gesunken. Seit vergangenen September schwächt sich der Preisrückgang tendenziell ab.