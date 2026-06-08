«Von diesem positiven internationalen Umfeld profitiert auch Euroland, wenngleich die Erholung hier weniger dynamisch verläuft als in den führenden Wirtschaftsregionen», heisst es in der Mitteilung. «Deutschland bleibt dabei weiterhin das schwächste Glied in der Kette: Die anhaltend verhaltene Wirtschaftsentwicklung belastet nicht nur die heimische Konjunktur, sondern wirkt zugleich als Bremse für die Erholung des gesamten Euroraums.» In Deutschland verbesserte sich der Indikator von minus 30,9 Punkte auf minus 28,5 Punkte./jsl/la/stk