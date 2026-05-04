Im Mai nun verbesserten sich die Erwartungen der Finanzmarktexperten aber deutlich und deren Lagebeurteilung leicht. Beide Werte bewegen sich allerdings immer noch im negativen Bereich. «Anleger sehen zumindest keine weitere Verschärfung aus dem schwelenden Iran-Krieg», hiess es von Sentix. Gleichwohl blieben die Inflationssorgen hoch.