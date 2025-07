In der Eurozone hat die Einschätzung von Finanzmarktexperten zur Konjunktur den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren erreicht. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Juli auf plus 4,5 Punkte, von zuvor plus 0,2 Punkten, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Es ist der dritte Anstieg in Folge und der höchste Wert seit Februar 2022.