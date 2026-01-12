In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten erneut verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Januar um 4,4 Punkte auf minus 1,8 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Die ist der beste Wert seit dem vergangenen Juli und deutlich besser als von Analysten gedacht. Diese hatten eine leichte Verbesserung auf minus 5,0 Punkte erwartet.