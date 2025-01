«Immerhin steigen die Erwartungen leicht», heisst es in der Mitteilung von Sentix. Beim Konjunkturindikator zeige sich eine Stabilisierung, allerdings «auf unzureichend schwachem Niveau». «Die Konjunktur in Euroland droht noch tiefer in die Krise zu geraten», lautet die Einschätzung der Sentix-Experten.