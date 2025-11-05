Damit sei Deutschland der wesentliche Treiber des Wachstums im Servicesektor gewesen, kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. Der dortige Sprung des Indexes um über drei Punkte auf 54,6 Punkte sei ungewöhnlich und gleiche den Rückgang des Index in Franreich, wo politische Spannungen die Ausgabebereitschaft der Menschen belasteten, mehr als aus. Es werde jedoch nicht einfach sein, das relativ hohe Wachstumstempo im deutschen Dienstleistungssektor in den nächsten Monaten zu halten.