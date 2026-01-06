Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich Ende des vergangenen Jahres etwas stärker als erwartet eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel im Dezember um 1,2 Punkte auf 52,4 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 52,6 Punkte ermittelt worden.