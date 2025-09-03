«Wenn man mit dem Fahrrad zu langsam fährt, kann man damit irgendwann umfallen. Das könnte auch für die Eurozone zu einem Problem werden», erklärte de la Rubia. Denn der Index für die Gesamtwirtschaft wachse extrem langsam. Da kämen die politischen Krisen in Frankreich und Spanien, die Unsicherheiten rund um den Zolldeal zwischen den USA und der EU sowie die anhaltenden Probleme in dem Schlüsselsektor der Automobilindustrie denkbar ungelegen.