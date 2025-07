In Frankreich und in Deutschland verbesserte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor merklich. Zudem wurden jeweils die Erstschätzung nach oben revidiert. In Spanien stieg der Indikator unerwartet an, während er sich in Italien stärker als erwartet eintrübte. In beiden südeuropäischen Staaten wird keine Erstschätzung durchgeführt.