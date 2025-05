Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Mai trotz erster Entspannungssignale in dem von den USA angezettelten Zollkonflikt überraschend weiter eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex sank um 0,9 Punkte auf 49,5 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Der Rückgang kommt für Experten überraschend. Die von Bloomberg befragten Experten hatten nach dem kräftigen Rückgang im Vormonat im Schnitt mit einer leichten Erholung gerechnet.