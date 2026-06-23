In den beiden grössten Volkswirtschaften der Eurozone zeigte sich eine unterschiedliche Entwicklung. In den deutschen Betrieben hat sich die Stimmung generell eingetrübt. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten eine Verbesserung erwartet. Vor allem das Stimmungsbild in den Firmen des Dienstleistungssektors fiel schwach aus. «Die konjunkturellen Perspektiven sind noch von Unsicherheit geprägt», kommentierte Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen.