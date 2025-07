Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juli weiter verbessert. Sie signalisiert erneut geringfügiges Wachstum. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,4 Punkte auf 51,0 Punkten, wie S&P am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg auf 50,7 Punkten erwartet. Der Stimmungsindikator steigt damit etwas stärker über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.