Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im Juni erneut verbessert. Der Indikator für das Konsumklima stieg um 1,3 Punkte auf minus 17,7 Punkte, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf minus 18 Punkte erwartet. Der Indikator liegt aber weiter deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt.