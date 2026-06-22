Bereits im Mai hatte sich der Indikator erholt. Im März und April war das Verbrauchervertrauen in Folge des Iran-Kriegs unter Druck geraten./jsl/jha/
(AWP)
Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im Juni erneut verbessert. Der Indikator für das Konsumklima stieg um 1,3 Punkte auf minus 17,7 Punkte, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf minus 18 Punkte erwartet. Der Indikator liegt aber weiter deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt.
Bereits im Mai hatte sich der Indikator erholt. Im März und April war das Verbrauchervertrauen in Folge des Iran-Kriegs unter Druck geraten./jsl/jha/
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