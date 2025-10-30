Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft der Eurozone in den Monaten Juli bis September um 1,3 Prozent. Im zweiten Quartal hatte das Plus hier bei 1,5 Prozent gelegen.
Das stärkste Wirtschaftswachstum im Quartalsvergleich erreichten Portugal mit 0,8 Prozent und Spanien mit 0,6 Prozent. Unter den grossen Volkswirtschaften hat Frankreich mit einem Wachstum von 0,5 Prozent die Experten positiv überrascht. Die deutsche und die italienische Wirtschaft stagnierten hingegen./jsl/jkr/jha/
(AWP)