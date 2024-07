In der Eurozone hat das Wirtschaftswachstum im Frühjahr überraschend das Tempo vom Jahresauftakt gehalten. Im zweiten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erneut um 0,3 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag nach einer ersten Schätzung mit. Allerdings zeigten sich in den vier grössten Volkswirtschaften des Währungsraums deutliche Unterschiede, wobei die deutsche Wirtschaft in den Monaten April bis Juni sogar schrumpfte. Experten sprechen von einer «Wachstumskluft» im gemeinsamen Währungsraum.