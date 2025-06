Beim Wachstum der Kreditvergabe zeigte sich kein klarer Trend. Die Kredite an Unternehmen ausserhalb der Finanzbranche stiegen im Mai um nur noch 2,5 Prozent im Jahresvergleich - nach plus 2,6 Prozent im Vormonat. Die privaten Haushalte erhielten derweil im Mai 2,0 Prozent (April: plus 1,9) mehr Kredite./la/stk