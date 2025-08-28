Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im Juli nicht so stark wie erwartet verstärkt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Jahresvergleich um 3,4 Prozent, wie die Europäische Zentralbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 3,5 Prozent erwartet. Im Juni war sie um 3,3 Prozent gewachsen.