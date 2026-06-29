Die enger gefasste Geldmenge M1 stieg im Jahresvergleich um 4,0 Prozent. Im Vormonat hatte sie noch um 3,8 Prozent zugelegt. M1 gilt unter Ökonomen als Konjunkturindikator.
Das Wachstum der Kreditvergabe an private Haushalte stieg von 3,0 Prozent im Vormonat auf 3,1 Prozent. Deutlicher beschleunigte sich das Wachstum bei den Unternehmenskrediten. Unternehmen ausserhalb der Finanzbranche bekamen 4,0 Prozent mehr Kredite als vor einem Jahr. Im Vormonat war die Kreditvergabe noch um revidiert 3,4 Prozent gestiegen./jsl/la/stk
(AWP)