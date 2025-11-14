Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft der Eurozone in den Monaten Juli bis September um 1,4 Prozent. In dieser Betrachtung wurde die erste Schätzung um 0,1 Prozentpunkte nach oben revidiert.
Unter den grössten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien das stärkste Wachstum mit 0,6 Prozent im Quartalsvergleich. Spürbar aufwärts ging es auch in Frankreich mit einem Plus von 0,5 Prozent. In Deutschland und Italien stagnierte die Wirtschaft jeweils./jkr/jsl/mis
(AWP)