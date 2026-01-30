Die Wirtschaft der Eurozone ist im Herbst stärker als erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im vierten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Wachstum von 0,2 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal war die Wirtschaft ebenfalls um 0,3 Prozent gewachsen.