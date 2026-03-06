Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal stieg das BIP der Eurozone in den Monaten Oktober bis Dezember um 1,2 Prozent. In der vorherigen Schätzung war noch ein Anstieg um 1,3 Prozent ermittelt worden.
Unter den grössten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien das stärkste Wachstum mit 0,8 Prozent im Quartalsvergleich. In Deutschland und Italien wuchs die Wirtschaft um jeweils 0,3 Prozent. In Frankreich lag das Wirtschaftswachstum bei 0,2 Prozent.
Im Gesamtjahr 2025 ist die Wirtschaft der Eurozone um 1,5 Prozent gewachsen. Im Jahr 2024 hatte das Wachstum noch bei 1,1 Prozent gelegen. In Deutschland ist die Wirtschaft im vergangenen Jahr lediglich um 0,2 Prozent gewachsen./jsl/jkr/stk
(AWP)