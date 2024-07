In den vier grössten Volkswirtschaften der Eurozone zeigten sich deutliche Unterschiede bei der Wirtschaftsentwicklung. Während die Konjunktur im Spanien weiter auf vergleichsweise hohen Touren läuft und das BIP um 0,8 Prozent zulegte, schrumpfte die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal überraschend. In Frankreich kam die Wirtschaft mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent etwas stärker in Fahrt, während aus Italien ein Wachstum von 0,2 Prozent gemeldet wurde./jkr/jsl/mis