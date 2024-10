In der Eurozone hat das Wirtschaftswachstum in den Sommermonaten überraschend an Tempo gewonnen. Im dritten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten für die Monate Juli bis Ende September im Schnitt einen Anstieg der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent erwartet.