Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juli nur leicht eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 95,8 Punkte, wie die Europäische Kommission am Dienstag in Brüssel bekannt gab. Bankvolkswirte hatten im Schnitt einen stärkeren Rückgang auf 95,2 Punkte erwartet.