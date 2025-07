Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juli überraschend stark verbessert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um 1,6 Punkte auf 95,8 Punkte, wie die Europäische Kommission am Mittwoch in Brüssel bekannt gab. Experten hatten mit einem Anstieg des Stimmungsindikators gerechnet, aber im Schnitt nur auf 94,5 Punkte. Trotz des Anstiegs liegt der ESI weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.