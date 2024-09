Mit Blick auf die grössten Volkswirtschaften in der Europäischen Union (EU) verschlechterte sich die Stimmung demnach in Frankreich und Deutschland spürbar. Insbesondere in Polen, Spanien und Italien aber verbesserte sich der Index deutlich. Innerhalb der EU stieg das Vertrauen im Baugewerbe und bei den Verbrauchern, wohingegen das Vertrauen in der Industrie sank./la/jkr/stk