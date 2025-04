Die aggressive Zollpolitik der US-Regierung hat die wirtschaftlichen Perspektiven im Euroraum deutlich verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator brach im April auf minus 19,5 Punkte ein, von zuvor minus 2,9 Punkten, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone sinken «im Rekordtempo», wie es in der Mitteilung heisst und erreichten den tiefsten Stand seit Oktober 2023.